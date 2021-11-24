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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

توفير لقاح جونسون لأعضاء النادي الأهلي بمقر الجزيرة.. الجمعة

صدى البلد

أعلنت الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي بالتعاون مع وزارة الصحة توفير التطعيم الخاص بلقاح كورونا «جونسون» لأعضاء النادي، وذلك بصالة راتب بمقر الجزيرة بداية من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء بعد غد الجمعة 26 نوفمبر الجاري.

ووضعت إدارة النادي الأهلي ترتيبات عديدة لحصول الراغبين من الأعضاء على اللقاح، حيث يتم تسجيل الأسماء بإدارة الخدمات بداية من اليوم الأربعاء، وذلك بموجب الكود المرسل من وزارة الصحة وبطاقة الرقم القومي، على أن يكون التطعيم بأسبقية الحضور وفقا للإجراءات المتبعة.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بمقر النادي بالجزيرة أن التحقق من شخصية العضو لا يكون إلا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى كارنيه عضوية النادي، وإبراز الاثنين معا للسيد المستشار في كل لجنة لمراجعتها قبل تسليم العضو استمارة التصويت.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الأهلي قد عقدت جلسة مساء الخميس الماضي، بمقر النادي بالجزيرة، مع السادة المرشحين أو من ينوب عنهم، لتوضيح آلية الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الأهلي.
وقامت اللجنة باستعراض كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتحديد موعد بداية التصويت، وكذلك الموعد المحدد لغلق اللجان؛ سواء في اليوم الأول أو اليوم الآخر، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المحدد لمندوبي السادة المرشحين أثناء التصويت أو خلال عمليات الفرز.

وأوضحت اللجنة القضائية أن الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الجمعية العمومية الحالية للنادي هم فقط الأعضاء المسددون لرسوم العضوية عن العام المالي الماضي «2020-2021 » أو الحالي «2021-2022».
وعقب الاجتماع قامت اللجنة القضائية باصطحاب السادة المرشحين للمكان المحدد لإجراء الانتخابات «خيمة التصويت»؛ لمعاينة مداخلها ومخارجها وتوافر جميع الاشتراطات الخاصة بعملية التصويت.

 

الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي النادي الأهلي جونسون بمقر الجزيرة وزارة الصحة

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