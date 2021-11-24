بالدفاع والوسط والهجوم.. تعرف علي غيابات الأهلي أمام سموحة بالدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الثنائي علي معلول وحسام حسن أمام سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة من بعد ظهر غد الخميس في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، بجانب عمرو السولية لاعب الوسط بسبب الانذارات.

وأكد الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي لخضع لفحص طبي شامل وأشعة رنين عقب العودة من المحلة في ساعه مبكرة من صباح أمس.

وقال إن أشعة الرنين أثبتت اصابة الظهير الأيسر على معلول بإجهاد عام في العضلة الضامة او شد خفيف ويحتاج الي فترة تتراوج بين 4 أو 5 أيام قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية.

وأضاف أن اللاعب حصل علي راحة سلبية لمدة يومين ثم يعود لمواصلة برنامجه التأهيلي قبل أن يغادر مطلع الأسبوع المقبل إلي تونس للإنضمام لمعسكر بلادة استعداداً لبطولة كأس العرب.

وأوضح أن المهاجم حسام حسن تعرض لكدمة شديدة في الجزء الخارجي للركبة خلال مباراة غزل المحلة بعد نزولة بدقائق بديلاً لمحمد شريف.

وشدد أبوعبلة أن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريباً لخوض برنامج تأهيلي يعوده بعده للتدريبات الجماعية، موضحاً أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

كما يفقد الفريق الأحمر امام سموحة أيضاً جهود محمد محمود ومحمود متولي لأسباب فنية، فيما ارتفعت اسهم كريم فؤاد للظهور بشكل أساسي في مباراة سموحه ليخلف معلول في الجانب الأيسر.

ويعود للفريق الأحمر حمدي فتحي بعد ان تغيب عن مواجهة المحلة بسبب الإيقاف لطرده في مواجهة المقاولون العرب التي حسمها الأهلي بهدف نظيف.