عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدفاع والوسط والهجوم.. تعرف علي غيابات الأهلي أمام سموحة بالدوري

صدى البلد

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الثنائي علي معلول وحسام حسن أمام سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة من بعد ظهر غد الخميس في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، بجانب عمرو السولية لاعب الوسط بسبب الانذارات.

 

وأكد الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي لخضع لفحص طبي شامل وأشعة رنين عقب العودة من المحلة في ساعه مبكرة من صباح أمس.

 

وقال إن أشعة الرنين أثبتت اصابة الظهير الأيسر على معلول بإجهاد عام في العضلة الضامة او شد خفيف ويحتاج الي فترة تتراوج بين 4 أو 5 أيام قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية.

 

وأضاف أن اللاعب حصل علي راحة سلبية لمدة يومين ثم يعود لمواصلة برنامجه التأهيلي قبل أن يغادر مطلع الأسبوع المقبل إلي تونس للإنضمام لمعسكر بلادة استعداداً لبطولة كأس العرب.

 

وأوضح أن المهاجم حسام حسن تعرض لكدمة شديدة في الجزء الخارجي للركبة خلال مباراة غزل المحلة بعد نزولة بدقائق بديلاً لمحمد شريف.

 

وشدد أبوعبلة أن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريباً لخوض برنامج تأهيلي يعوده بعده للتدريبات الجماعية، موضحاً أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

 

كما يفقد الفريق الأحمر امام سموحة أيضاً جهود محمد محمود ومحمود متولي لأسباب فنية، فيما ارتفعت اسهم كريم فؤاد للظهور بشكل أساسي في مباراة سموحه ليخلف معلول في الجانب الأيسر.

 

ويعود للفريق الأحمر حمدي فتحي بعد ان تغيب عن مواجهة المحلة بسبب الإيقاف لطرده في مواجهة المقاولون العرب التي حسمها الأهلي بهدف نظيف.

الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي علي معلول حسام حسن مسابقة الدوري أحمد أبوعبلة

ترشيحاتنا

القتال يقترب من أديس أبابا.. بريطانيا تحث رعاياها على مغادرة إثيوبيا فوراً

أولاف شولتز مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من الانتخابات

بعد سحب 2931 رخصة سيارة.. تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الكلية بـ 20 ألف جنيه..رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات يتزعم عصابة لتجارة الأعضاء

مشروع قانون جديد يتيح للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالات

حكومة آبي أحمد تطرد دبلوماسيي دولة أوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن مفاجآة سارة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

لتلقيهم رشوة 4 ملايين جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين

إخلاء المحلات المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية

خاص.. الصحة تكشف لـ صدي البلد ألية تطعيم الجرعة المعززة والفئات المستهدفة

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

وفاة الإذاعية منيرة يوسف كبيرة مذيعات شبكة الشباب والرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

فيديو

هلتزم بالقوانين.. حسن أبو الروس: أنا عضو في الموسيقيين من 10 سنين

فيديو جراف.. إثيوبيا على وشك الانهيار.. آبي أحمد ينضم للقتال وأمريكا تنشر قواتها الخاصة على الحدود

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ