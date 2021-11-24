محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضر سريعة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم، باستاد التتش لشرح بعض الأمور الفنية الخاصة باللاعبين.

ويشرح موسيماني للاعبي الأهلي بعض التعليمات التي تتعلق بمباراة سموحة وكذلك بالارتباطات المقبلة .

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جهود الثنائي علي معلول وحسام حسن أمام سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة بعد ظهر غد الخميس في الجولة السادسة من منافسات مسابقة الدوري ، واكد الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي لخضع لفحص طبي شامل وأشعة رنين عقب العودة من المحلة في ساعة مبكرة من صباح أمس .

وقال إن أشعة الرنين أثبتت اصابة معلول بإجهاد عام في العضلة الضامة او شد خفيف ويحتاج الي فترة تتراوح بين 4 أو 5 أيام قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية، واضاف أن اللاعب حصل علي راحة سلبية لمدة يومين ثم يعود لمواصلة برنامجه التأهيلي قبل أن يغادر مطلع الأسبوع المقبل إلي تونس للإنضمام لمعسكر بلادة استعداداً لبطولة كأس العرب .

وأوضح أن حسام حسن تعرض لكدمة شديدة في الجزء الخارجي للركبة خلال مباراة غزل المحلة بعد نزوله بدقائق بديلاً لمحمد شريف ، وشدد أبوعبلة على أن حسام حسن يحتاج إلى أسبوع تقريباً لخوض برنامج تأهيلي يعود بعده للتدريبات الجماعية، موضحاً أن الأشعة أثبتت أن مهاجم الفريق لا يعاني من أي آلام أو إصابات أخرى.

فيما يفقد الفريق الأحمر امام سموحة أيضاً جهود محمد محمود ومحمود متولي لأسباب فنية، فيما ارتفعت اسهم كريم فؤاد للظهور بشكل أساسي في مباراة سموحه ليخلف معلول في الجانب الأيسر، ويعود للفريق الأحمر حمدي فتحي بعد ان تغيب عن مواجهة المحلة بسبب الإيقاف لطرده في مواجهة المقاولون العرب التي حسمها الأهلي بهدف نظيف.