تعاون مصري سعودي في مجالات القضاء الإداري .. تفاصيل

استقبل رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين.



وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة أن الزيارة تأتي في إطار مذكرة التفاهم المشترك الموقعة بين مجلس الدولة وديوان المظالم، والتي تستهدف تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، مشيرا إلى أن اللقاء حضره عن الجانب السعودي السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين ووفد قضائي رفيع المستوى من ديوان المظالم، وحضر عن الجانب المصري الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة وعدد من قضاة وقاضيات المجلس.



وأعرب رئيس ديوان المظالم السعودي عن سعادته بزيارة مجلس الدولة المصري، مُثنيا على التعاون المستمر بين مجلس الدولة وديوان المظالم، امتدادا للعلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، كما أثنى على الطفرة المتميزة في الإنجاز ورفع كفاءة أعضاء المجلس بالتدريب والتأهيل المناسب للقاضي الإداري.



وتضمن اللقاء عرضا مرئيا تناول نبذة تاريخية عن إنشاء مجلس الدولة، والذي تأسس قبل 75 عاما، وكذلك عرضا تفصيليا عن محكمة القضاء الإداري واختصاصاتها ومكونات القسم القضائي في مجلس الدولة، والإضاءة على دور التفتيش القضائي في المجلس والحرص على رفع كفاءة الأعضاء والتزامهم بالتقاليد القضائية الراسخة.



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