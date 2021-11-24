عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نمرض ولا نموت

زيزو يوجه رسالة لـ جمهور الزمالك بعد التعادل مع البنك الاهلى.. شاهد

صدى البلد

وجه أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك رسالة لـ جمهور النادى ، بعد التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وكتب زيزو عبر صفحة الرسمية بموقع فيسبوك “  نمرض ولا نموت ”.

و سقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

البنك الأهلي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق محمد هلال، قبل أن يعادل أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك من ركلة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

تعادل الزمالك جاء بعد انتصار قاتل للأهلي على حساب غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز بيراميدز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة،  وحقق المصري الانتصار على الجونة بذات النتيجة في مباريات اليوم الاثنين.

البنك الاهلي الزمالك زيزو

ترشيحاتنا

خبير دستوري يوضح من يطبق عليه قرارت إخلاء الأماكن المؤجرة لغير السكن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح محتمل لقطاع غزة

بالفيديو .. سر منع 349 مشجعًا لـ الأهلي من حضور مباراتين للفريق

أخبار السيارات..بورشه تضيف طرازا جديدا لأسطولها.. وفورد تطرح رينجر ديزل V6

الأمين المساعد للبرامج بالكوميسا: رئاسة مصر تنعكس إيجابيا على اقتصاد أفريقيا..فيديو

بريطانيا تستعد لنقل أكبر قواعدها العسكرية من كندا إلى دولة خليجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن صورة اصطفاف 3 كواكب فوق الأهرامات

منع 349 مشجعًا للأهلي من حضور مباراتين للفريق

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

الكلية بـ20 ألف جنيه..رئيس قسم الكلى بأحد المستشفيات يتزعم عصابة لتجارة الأعضاء

لتلقيهم رشوة 4 ملايين جنيه.. الرقابة الإدارية تضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين

التعليم تكشف عن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة.. تعرف عليها

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيلا عصابيا لتجارة الأعضاء البشرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

للبشرة السمراء والبيضاء .. تعرفي على نوع الليزر المناسب لإزالة الشعر

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

هلتزم بالقوانين.. حسن أبو الروس: أنا عضو في الموسيقيين من 10 سنين

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ