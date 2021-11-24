زيزو يوجه رسالة لـ جمهور الزمالك بعد التعادل مع البنك الاهلى.. شاهد

نمرض ولا نموت

وجه أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك رسالة لـ جمهور النادى ، بعد التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وكتب زيزو عبر صفحة الرسمية بموقع فيسبوك “ نمرض ولا نموت ”.

و سقط فريق الزمالك في فخ التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

البنك الأهلي كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 16 عن طريق محمد هلال، قبل أن يعادل أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك من ركلة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

تعادل الزمالك جاء بعد انتصار قاتل للأهلي على حساب غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز بيراميدز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة، وحقق المصري الانتصار على الجونة بذات النتيجة في مباريات اليوم الاثنين.