محمد صالح: لجنة تنمية الأعمال تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

قال محمد صالح رئيس لجنة تنمية الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن مجلس إدارة الجمعية الجديد وضع نصب عينيه تطوير ودعم مناخ الأعمال وتنميته من خلال العديد من المحاور الرئيسية داخل الجمعية وبين أعضائها، وخارج الجمعية بالتعاون مع الموسسات والجهات الحكومية والخاصة داخليا وخارجياً.

وأضاف “صالح”، خلال المؤتمر الصحفي الأول لمجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال مساء اليوم، نستهدف خدمة الإقتصاد الوطني في مجالات الأعمال المختلفة من استثمار وصناعة وزراعة وتصدير وتجارة داخلية وخارجية، كاشفا عن تواصل جاد بين الجمعية ومختلف الجهات الداخليه والخارجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكشف صالح رئيس لجنه تنمية الأعمال، أن اللجنة تترأس كافة لجان الجمعية، وفق تصور جديد وضعه مجلس الادارة بدمج اللجان في 7 لجان رئيسه تديرها لجنة تنميه الأعمال، وتستهدف وضع أفكار وتوصيات من خلال كل لجنة بهدف تحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، مع تشجيع أعضاء الجمعيه من الشباب بالمشاركة، فيما يقوم مجلس الإدارة بعرض تلك التوصيات علي الجهات المختلفة وعمل المتابعه اللازمة.

وشدد صالح، على أن هيكلة اللجان وفق مخطط مجلس الإدارة يساهم في ترسيخ مبادئ العمل بكفاءة عالية، وتوحيد الجهود بين اللجان بالجمعية، والتأكيد علي أهمية التوصيات التي تخرج من كل لجنة علي حدا، مضيفا " اللجان داخل الجمعية المصرية لشباب الأعمال هي الركيزة الأساسية لاستمرار العمل وتدفق الأفكار لخدمة الاقتصاد الوطني"، وسيجري في القريب الإعلان عن الانتخابات الخاصة باللجان والمرشحين لها، مما يكفل تسريع وتيرة العمل داخل الجمعية وتعزيز سبل التواصل بين أعضاء الجمعية داخلياً وخارجيا.