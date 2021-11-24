خبير مجوهرات: الذهب عاد للتربع بقوة على عرش الإكسسوارات.. فيديو

قال شريف سعيد، خبير المجوهرات، إن الذهب عاد للتربع بقوة غير عادية على عرش المجوهرات والإكسسوارات، حيث يفضل البعض الآن الشبكة الذهب بعدما كانت في السابق ألماظ.

وأضاف “سعيد”، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن البعض قام بتغيير الشبكة الألماظ إلى سوليتير أو ذهب وهو ما يتوافق مع الحالة الاقتصادية التى نعيشها الآن، موضحَا: "زمان كانوا بيلبسوا غوايش كتير وكنا بنضحك عليهم دلوقتي بقى موضة، ودلوقتي بقى فيه القديم والجديد".

وأوضح أن الألماظ مكسبه على المدى الطويل، فمنذ 6 سنوات كان القيراط ب40 ألف جنيه والآن ب100 ألف جنيه، ولكن الذهب ملاذ أمن وسهل بيعة بسعر اليوم، فالألماظ يحتاج وقت وشخص ذو ثقة.



وقال شريف سعيد، خبير المجوهرات، إنه تم اختيار مكن لعمل بديل للألماظ ويقوم بعمل كريستال بديل للألماظ وهو ما يحتاج إلى خبير لمعرفته، ولكن الذهب آمان لأنه يمكن معرفة الذهب الأصلى من الفالصو.

وأضاف “سعيد”، أن الموضة القديمة عادت في الذهب، لافتًا إلى أن لبس الذهب أذواق يختلف من سيدة إلى أخرى.



وأوضح خبير المجوهرات، أنه يمكن البدء في شراء أشياء من الذهب بألف جنيه كهداية، منوهًا إلى أن الفتيات يحبذن الأشياء البسيطة، والذهب الأصفر أصبح تريند، خصوصًا وأن الموضة يتم إعادتها من فترة إلى أخرى بعد إضافة أشياء لها.