جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميده مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية السورية رقم 201 القادمة من دمشق اشتبه أحمد محمد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسيه أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة أيمن على مأمور الفحص والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثله .

وبالعرض على سامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الذى قام بتكليف محمد أحمد الديب بحضور على فهمى أمن جمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 2 سيف حاد النصب و 3 خناجر حادة النصب داخل الجراب الخاص بهم بحقائبه فتم عرضها علي إدارة المفرقعات بالمطار فأفادت بأنها محظور محظور حيازتها طبقا لقانون رقم 394 لسنه 1954 وتعديلاته .



قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2021 بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

صورة من الضبطية