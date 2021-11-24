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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خاتمة للقرآن الكريم.. ذكرى وفاة الشيخ محمود الحصري بطنطا.. شاهد

مسجد الشيخ الحصري
مسجد الشيخ الحصري بقرية شبرا النملة بطنطا

شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار سلسله من الاحتفالات بالذكري العطرة للعلامة فضيلة الشيخ محمود الحصري إمام تلاوة القرأن الكريم وصاحب العلامة البارزه في تلاوة أيات الذكر الحكيم للقرأن الكريم.

وذلك من خلال تدشين خاتمة للقرأن الكريم بحضور مشايخ وأرباب الأسر والعائلات داخل جمعية الشيخ الحصري بمسقط رأسه بذات القرية وهو ما لاقي استحسان الحاضرين من أبناء القرية وأقارب الشيخ الجليل الراحل .

وأجرى "صدي البلد " بث مباشر أثناء تدشين خاتمه القران الكريم بجمعية الشيخ الحصري وسط أجواء احتفالية وحفاوة التأبين ذكري رحيل العلامة الراحل .
واضاف الشيخ أحمد الدهمه وكيل معهد الشيخ الحصري الأزهري بذات القرية أنه رحيل العلامه الجليل وجع قلوب محبيه من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وهو ما ترك أثر إيجابيا لدي نفوس أسر وعائلات القرية حيث كلما ذكرت ايات القرأن الكريم شع نور الهداية المبين بين نفوس شباب القرية الذي أخذوا التعليم الأزهري قدوه لهم لهم بعدما تألق الشيخ "الحصري" في معهد القرٱن الكريم .
وأشار أن المحبين للصوت الشيخ الراحل حرصوا علي تجمع داخل أسوار الجمعية عقب صلاة العصر التدشين خاتمه للقرأن الكريم علي روحه ذكيه مشيرا بقوله " ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين" .

في ذات السياق قال محمد شكر احد المريدين والمحبين للقارىء الجليل أن الجمعية باشرت دورها في توزيع وجبات الطعام والمساعدات الإنسانية الشهرية علي الفقراء والمحتاجين من الأسر والعائلات التي تعاني من الفقر .
واضاف" شكر " أن زوجته تعمل مديرة للجمعية الشيخ الحصري بفرع قرية شبرا النملة بمركز طنطا لافتا بقوله " الحاجه ياسمين ربنا يبارك في عمرها تباشر تدشين قوافل الخير للفقراء فضلا عن اقامه دروس العلم الدينية ودروس تحفيظ القران الكريم للأطفال صغار السن والفتيات وربات البيوت ".

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الجدير بالذكر أن الشيخ محمود خليل الحصري بدأت حياته في  (17 سبتمبر 1917 - 24 نوفمبر 1980) قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد قرية شبرا النملة، طنطا، محافظة الغربية، له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة.

كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها. وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر.

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محافظة الغربية مركز طنطا قرية شبرا النملة الشيخ محمود الحصري قراءة القران الكريم معهد الشيخ الحصري الأزهري

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