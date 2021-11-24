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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دودو.. نجم منتخب اليد يخضع لجراحة الرباط الصليبي في فرنسا

صدى البلد

قال الدكتور محمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي بالاتحاد المصري لكرة اليد وطبيب المنتخب الوطني الأول، في تصريحات رسمية أن أحمد هشام السيد "دودو" لاعب المنتخب الوطني المحترف بصفوف نادي نيم الفرنسي، خضع اليوم الأربعاء لجراحة الرباط الصليبي في الركبة، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي بالاتحاد المصري ونادي نيم الفرنسي.

وأوضح شوقي أن الطبيب الذي أجرى الجراحة للاعب المنتخب الوطني أحمد هشام السيد هو نفسه الذي أجرى نفس العملية الجراحية لنجم المنتخب الفرنسي نيكولا كاراباتيتش.

وأشار شوقي إلى أن "دودو" سيبدأ مشوار التأهيل في أكبر المراكز الطبية المتخصصة في تأهيل الرياضيين بفرنسا، تحت إشراف نادي نيم الفرنسي، وبمتابعة مستمرة مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني والاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك حرصًا من الاتحاد على تأهيل اللاعب في أفضل الأماكن العالمية لما يمثله من قيمة كبيرة كأحد أبناء المنتخب الوطني وأحد النجوم الواعدين في كرة اليد المصرية والذي ينتظره مستقبل باهر في رحلته الاحترافية.

جدير بالذكر أن أحمد هشام السيد "دودو" كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في إحدى المباريات مع فريقه نيم الفرنسي، وسيفقتد المنتخب الوطني مجهوداته خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 13 إلى 24 يناير 2022.

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