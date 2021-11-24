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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نطيت من فوق الكوبري.. منقذ فتاة المنصورة قبل انتحارها غرقا يروي التفاصيل..فيديو

إنقاذ فتاه من الغرق
إنقاذ فتاه من الغرق

قال بدر السمنودي، منقذ فتاة المنصورة من الغرق، إنه من المحلة الكبرى ويعمل في سرفيس المنصورة، وأثناء عمله وجد مجموعة من المواطنين يستغيثون بعدما رأوا أحد الأشخاص يغرق، مضيفًا: "نطيت في المياه بسرعة والحمد لله لحقته".

وأضاف “السمنودي”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم": "البحر كبير ويخوف ونطة الكوبرى تخوف بس اللي جه في باللي إخراج الشخص اللي بيغرض، الناس كلها كانت خايفة".

وأوضح أن الحالة لبنت في سن الـ 17 عاما، منوها بأن الفتاة حاولت إغراقه ولكنه أقنعها بعدم الانتحار، معقبا: "ربنا كرم وأنقدتها"، لافتًا إلى أنه يجيد السباحة بشكل جيد وهو ما ساعدة في إنقاذ الفتاة.

وأشار إلى أنه لم يتواصل معه أحد من أجل تكريمه بعد إنقاذ الفتاة، متابعًا: "أنا لسه شاب 26 سنة والحمد لله رضا ربنا أحسن من أي شىء".

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