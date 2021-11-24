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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل حفل طريق الكباش .. اعرف قصة عيد الإبت

طريق الكباش
طريق الكباش

عيد الإبت تلك الاحتفالية التى سمع عنها المصريون و العالم خلال الأيام الماضية تزامنا مع افتتاح طريق الكباش ، نتيجة انتشارها على السوشيال ميديا ، الا انها تاريخ ضارب فى جذور الزمان ، له قدسية خاصة ، وطريقة للاحتفال ذات نكهة خاصة .


وفى إطار ذلك نسرد حكاية الاحتفال بعيد الإبت عند المصري القديم ..

عيد الإبت


تدوار الأحداث فى عهد الدولة الحديثة ، حيث يقام عيدا سنويا بـ طيبة الأقصر حاليا ، سمي بـ  عيد الإبت، يحتفل فيه الملك والكهنة ، عبر المرور فى موكب احتفالي ، من معبد الكرنك الى معبد الأقصر بطول حوالي 2 كيلو متر .


يمشي الملك عابرا طريق الكباش حوالي 2 كيلو متر ، ما بين معبدى الكرنك و الأقصر ، احتفالا بـ عيد الإبت، بصحبة تماثيل آلهة ثالوث "طيبة" المقدس آمون وموت وخونسو ، ويصاحبه الترانيم و اطلاق البخور و العطور ، احتفالا بالملك .

ويتميز عيد الإبت بـ ابراز لقاء أمون رع وزوجته موت ، لتكون احتفالية من طراز خاص لتجديد الولادة و لإعادة تتويج الملك مرة أخرى .


وهناك يقبع الجدران الشرقي والغربي ببهو الأعمدة العظيم داخل معبد الأقصر ، والذى يفسر تفاصيل الاحتفال بعيد الإبت، بالإضافة الي تسجيل فنانين الملكة حتشبسوت بالمقصورة الحمراء بمعابد الكرنك .
 

طريق الكباش الإبت الدولة الحديثة الأقصر حفل الأقصر

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