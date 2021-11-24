قبل حفل طريق الكباش .. اعرف قصة عيد الإبت

عيد الإبت تلك الاحتفالية التى سمع عنها المصريون و العالم خلال الأيام الماضية تزامنا مع افتتاح طريق الكباش ، نتيجة انتشارها على السوشيال ميديا ، الا انها تاريخ ضارب فى جذور الزمان ، له قدسية خاصة ، وطريقة للاحتفال ذات نكهة خاصة .



وفى إطار ذلك نسرد حكاية الاحتفال بعيد الإبت عند المصري القديم ..

عيد الإبت



تدوار الأحداث فى عهد الدولة الحديثة ، حيث يقام عيدا سنويا بـ طيبة الأقصر حاليا ، سمي بـ عيد الإبت، يحتفل فيه الملك والكهنة ، عبر المرور فى موكب احتفالي ، من معبد الكرنك الى معبد الأقصر بطول حوالي 2 كيلو متر .



يمشي الملك عابرا طريق الكباش حوالي 2 كيلو متر ، ما بين معبدى الكرنك و الأقصر ، احتفالا بـ عيد الإبت، بصحبة تماثيل آلهة ثالوث "طيبة" المقدس آمون وموت وخونسو ، ويصاحبه الترانيم و اطلاق البخور و العطور ، احتفالا بالملك .

ويتميز عيد الإبت بـ ابراز لقاء أمون رع وزوجته موت ، لتكون احتفالية من طراز خاص لتجديد الولادة و لإعادة تتويج الملك مرة أخرى .



وهناك يقبع الجدران الشرقي والغربي ببهو الأعمدة العظيم داخل معبد الأقصر ، والذى يفسر تفاصيل الاحتفال بعيد الإبت، بالإضافة الي تسجيل فنانين الملكة حتشبسوت بالمقصورة الحمراء بمعابد الكرنك .

