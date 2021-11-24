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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تعلن حاجتها لـ4 آلاف طن زيوت| تفاصيل

زيوت
زيوت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ يناير ٢٠٢٢.


وقالت الهيئة في بيان لها، أن جلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرا، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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وعلى صعيد أخر، أكد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات ‏كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بمخازن شركتي الجملة( ‏العامة - المصرية ) علي أن تكون بجودة عالية.

وأشار الوزير في بيان له منذ قليل، إلى أن ميكنة ‏مخازن الجملة مكنت الوزارة مركزيا من معرفه رصيد كل شركه من السلع ‏والمخازن التابعة لها، ومكنت الوزارة من التدخل لضخ اي سلعه حاله ‏زيادة الطلب عليها، مشيرا إلى أن مخازن الوزارة توجد بكل حي و مركز ‏ومدينه في محافظات الجمهورية بعدد يصل إلى 1500 مخزن،

كما يوجد بهم ‏من الشهر القادم ما يزيد عن 30 سلعه وصنف تُصرف على بطاقة الدعم.

وأضاف الدكتور/ على المصيلحى- وزير التموين والتجارة الداخلية، انه ‏وجه رئيسي شركتي الجملة بالاستعداد لصرف استعاضات شهر ديسمبر ‏القادم لمنافذ صرف السلع التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين أول الشهر. ‏

وصرح احمد كمال - معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور / على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقي ‏تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة - المصرية ) بوصول نسب صرف ‏السلع التموينية الى 97 %، عن شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ يوميا بمخازنها 4000 ‏طن سكر، و3000 طن زيت مناصفة ما بين العبوه التر بسعر 25 جنيه للمستفيد ‏من الدعم، والعبوه 800 مللي بسعر 21 جنيه للمستفيد من الدعم، و 1000 طن ‏أرز، و1000 طن مكرونه.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير   احمد كمال، أن  الدكتور على المصيلحى، قد شدد على ‏المديريات بمتابعه صرف السلع التموينية وكذلك جوده السلع التي تصرف ‏للمواطن على بطاقة الدعم.

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