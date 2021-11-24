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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان ضد مان سيتي.. ميسي أساسيا ومحرز يقود هجوم كتيبة جوارديولا

صدى البلد

أعلن مدربي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقام بينهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

تشكيلة سان جيرمان الرسمية:

كيلور نافاس

مينديز - كيمبيمبي - ماركينيوس - حكيمي

ادريسا جي- باريديس - هيريرا

نيمار - مبابي - ميسي

تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية:

ايدرسون

كانسيلو - دياز - ستونز - والكر 

زينشينكو - رودريجو - جوندوجان

سترلينج - بيرناردو سيلفا - محرز

ويتصارع مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان علي صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.


وسيضمن مانشستر سيتي صاحب الـ 9 نقاط التأهل بحال تفاديه الخسارة أمام وصيفه باريس سان جيرمان صاحب الـ8 نقاط، أو عدم فوز بروج البلجيكي صاحب المركز الثالث باربع نقاط علي لايبزيج الألماني المتذيل برصيد نقطة وحيدة.
 

كما سيضمن رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا  المركز الأول في المجموعة، بحال فوزهم على سان جيرمان الذي هزمهم ذهاباً بهدفين.

في المقابل، سيضمن سان جيرمان التأهل بحال فوزه على سيتي أو بحال تعادله تزامناً مع عدم فوز بروج على لايبزيج، أو حتى بحال خسارته تزامناً مع خسارة بروج.

 

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