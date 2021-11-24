بها إيحاءات جنسية.. بسمة وهبة تهاجم الراب: بكسر رقبة بنتي عشان متسمعوش..فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه هناك جدال حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري ، مضيفة :" الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات ".

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" لدي تحفظ كبير ضد أغاني الراب ونحذر بقوة منها ".

وعرضت بسمة وهبة، مجموعة من أغاني الراب بها الكثير من الألفاظ الخارجة عن قيم المجتمع المصري، واهدت هذا الفيديو لـ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

وعلقت بسمة وهبة :" هذه الأغاني بها الكثير من الألفاظ الخادشه للحياء، وهل يقبل المصريين أن يسمع أبنائهم هذه النوعية من الأغاني التي تعتبر مهزلة ".

وتابعت بسمة وهبة :" ابنتي تحب لون الراب وأنا مانعة هذا الأمر وبكسر رقبة بنتي عشان متسمعش الراب ، وده مش غناء ولكنه نوع من الغناء الذي يتطاول ويدعو إلى الفسق وللأسف يسمع الراب جيل شباب صغير ، ومعظم أغاني الراب بها ايحاءات جنسية ".





