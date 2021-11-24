الكهرباء تكشف عن استعداداتها لافتتاح طريق الكباش ..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء شهدت طفرة في السنوات الماضية والمردود تغذية جميع المشروعات التنموية والسياحية والافتتاحية، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية للتأكيد على أماكن العرض والأبهار الضوئي.

وأضاف “حمزة”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم توفير مصادر التغذية الكهربائية والمرور على المهمات الكهربائية وصيانتها وتوفير مولدات الطوارئ لتأمين التغذية البديلة من أجل تأمين الاحتفالية.

وأوضح أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات القريبة من الأقصر مثل أسوان وقنا وسوهاج، كما يوجد عدد كبير من الفنيين والمهندسين وغرف عمليات لمتابعة الوضع أول بأول، مضيفًا: "إن شاء الله ستكون احتفالية تليق بمصر وتبهر العالم".