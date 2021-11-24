دوري أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وأتلتيكو مدريد

يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيلة ميلان:

تاتاروسانو

ثيو - رومانيولي - كايير - كالولو

تونالي - كيسي

دياز - كرونيتش - ساليميركس

جيرو

تشكيلة أتلتيكو مدريد:

أوبلاك

هيرموسو - خيمينيز - سافيتش



كاراسكو -دي بول - كوكي - يورينتي

ليمار

سواريز - جريزمان

ويتذيل ميلان ترتيب المجموعة، برصيد نقطة واحدة، حيث لم يحقق الروسونيري أي فوز بعد مرور 4 جولات من البطولة.

بينما يدخل الفريق المدريدي المباراة وفي جعبته 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف بورتو البرتغالي، و8 نقاط عن المتصدر ليفربول (صاحب العلامة الكاملة).

وستكون فرصة أتلتيكو مدريد في الفوز أكبر من ميلان، لأنه سيخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره في ملعب واندا متروبوليتانو.

في المقابل يحتاج ميلان للفوز على أتلتيكو مدريد ثم الفوز في المباراة الأخيرة على ليفربول، مع خسارة بورتو أمام الريدز اليوم، وتعادل بورتو وأتلتيكو في الجولة الأخيرة، للتأهل.