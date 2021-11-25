قرى الزرقا تعانى من تدنى الخدمات وتحول الشوارع لبركة من الطين في دمياط

محافظة دمياط

يعد تطوير القرى وتغير ملامحها وإدخال الخدمات لها ، مازال حلما لسكان اغلب قري محافظة دمياط الذين تبدأ معاناتهم مع دخول فصل الشتاء.

جاءت النوة الأخيرة التى شهدتها محافظة دمياط منذ ايام للكشف حاله التدنى التى وصل إليها حال اغلب القري التى لم تدخل بعد ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياه كريمه " ، ومنها قري مراكز الزرقا وفارسكور ودمياط.

قري سيف الدين وكفرالمياسرة بمركز الزرقا من اكثر القري التى عانت على مدار السنوات الماضية من انعدام الخدمات الاساسية وكانت تصنف دائما انها من القري الاكثر احتياجا بدمياط .

القريتين من اكثر القري التى كانت في طى النسيان من حيث اهمال الخدمات الاساسية بها وانعدام شبكة الطرق والصرف الصحى والكثير من الخدمات.

ألتقى "صدى البلد " بأحد اهالى قرية كفرالمياسرة محمد الشيخ موظف، يقول ان القرية يبلغ تعداد سكانها 40 ألف نسمة ولهم الكثير من المطالب المشروعه في التطوير واغلب الطرق بحاجة إلى رصف وغير ممهدة للسير عليها ويعاني الاهالى يوميا من سوء حال الطرق بالقريه.

وأضاف ان الخدمات منعدمه تماما بالقريه وكان الاهالى يأملون بإدارة قري الزرقا الى مبادرة حياه كريمه كما هو الحال بقري كفرسعد التى شهدت تحولت كبيرا من حيث الخدمات.

وطالب بتوفير محطة جديدة لرفع الصرف الصحي وإستكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالقرية واحلال وتجديد الشبكة القديمة وكذلك شبكة مياه الشرب وكذلك تدبيش الترعة داخل القرية وتبطينها .

وتقول فريدة سعد من اهالى قريه سيف الدين انه نع بدايه فصل الشتاء تبدأ المعاناه بالنسبه للطلاب والاهلي فمجرد نزول المطر تتحول الشوارع الى بركه من الكين وانسداد البالوعات يجعل مياه الأمطار متراكمه بالشوارع والطرق مابين الأراضي الزراعية.

واشارت إلى أن هناك وعودا بادراج قري مركز الزرقا التى بحاجه الى الخدمات ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري وذلك عقب الانتهاء من تطوير قري كفرسعد.

وأوضحت ،ان الاطفال هم الاشد معاناة فهم يعيشون بشكل غير ادمى مفتقدين ابسط الخدمات فهم بالفعل محرمون من الخدمات فلايوجد مركز شباب للقرية ولايوجد طرق صالحة ولامدارس بالعدد الكافي لعدد الطلاب من ابناء القرية.



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