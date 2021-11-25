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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25-11-2021

العملات
العملات

 حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس 25 نوفنبر 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر، بحسب أخر تحديث بختام تعاملات الأمس، وعلى مدار شهر"أكتوبر" الماضي اتسم سعر الدولار بالهدوء والاستقرار.


وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76جنيه للبيع.

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الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر- استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.


وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، ارتفعت العملة الأوروبية ارتفاعا طفيفا بمقدار واحد قرش شراءً وبيعًا، ففي بنكي مصر والأهلي سجل سعر اليورو اليوم 17.56 للشراء، و17.71 جنيه للبيع.


وفي البنك التجاري الدولي، تباين أيضا سعر اليورو ليصبح 17.59 جنيه للشراء، و17.73جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.60 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع، كما شهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعًا ما بين 2 و4 قروش، ففي بنك مصر والأهلي سجل 20.90 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.


وتراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي ما بين 10 و11 قرشًا شراء وبيعا، ليسجل 20.93 جنيه للشراء، و21.09 جنيه للبيع، وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 20.91 جنيه للشراء، و21.07 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه، ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبي.

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