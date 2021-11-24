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رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى:لم يجرؤ أي جمهور على إهانة النشيد الوطني سوى مشجعي الأهلي..فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

هاجم الاعلامي ابراهيم عيسى، جماهير الأهلي لاهانته للسلام الوطني وترديد اغاني للنادي الأحمر خلال عزف السلام الوطني خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة، قائلا: "جمهور الأهلي مخترق والألتراس مخترق من الاخوان قولا واحدا، ومجموعات الاهلي اللي بتروح الماتشات يعرفون ماذا يفعلون وخلال عزف السلام الجمهوري لمصر يقوم بإهانة السلام الوطني".

وأكد الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن فعلة جمهور الأهلي من إهانة السلام الوطني لم يجرأ أي أحد على فعلها من جماهير الزمالك أو الاتحاد أو المصري أو الاسماعيلي وغيرهم من الأندية الجماهيرية، مضيفا: "لم يجرأ أحد للحظة من هذه الأندية أن يهين النشيد الوطني ويهتف هتافات لناديه".

وانتقد الاعلامي ابراهيم عيسى، صمت مجلس إدارة النادي الأهلي المطلق على واقعة إهانة النشيد الوطني، متابعا: "مجلس الاهلي يصمت صمت مطلق ومفيش ولا بيان ينكر فعلة الجماهير وفى قوى تحرك وتخترق وتدير وتسير الأمور، واعلام الأهلي والرياضي لا يتكلم ايضا وخائف من الجمهور واللجان الالكترونية لالتراس الاهلي"، موضحا أنه لا يطالب بحبس المتجاوزين بل يطالب بتوعية الجمهورية وزيادة وعي الاعلام الرياضي.واضح على أهمية حماية الانجازات، ومشهد غرق الاسكندرية يحتاج الى وقفة ومحاسبة".

 

البنية التحتية حديث القاهرة إبراهيم عيسى الاسكندرية البرلمان

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