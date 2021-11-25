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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة سؤال وجواب|التعليم ترد على أبرز الأسئلة الشائعة عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أطلقت وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، حملة بعنوان "سؤال وجواب" للإجابة أسبوعيًا عن 4 من التساؤلات الشائعة التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقد بدأت وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية حملة بعنوان "سؤال وجواب" بالإجابة هذا الأسبوع عن الأربعة أسئلة الآتية:

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

هي مدارس نموذجية للتعليم الفـنـي، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل سواء محليًا أو دوليًا.

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ما عدد سنوات الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تختلف سنوات الدراسة من مدرسة لأخرى، فيوجد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تطبق نظام الـ3 سنوات ، ومدارس أخرى تطبق نظام الـ 5 سنوات.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس خاصة أم حكومية؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس حكومية، وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنين فقط أم للبنين والبنات؟

تختلف شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة لأخرى، فمنها مدارس تتيح التقدم للبنين والبنات - وهي الأغلب - ومنها تتيح التقدم للبنين فقط.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال التوجيه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية؛ أملًا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.

وأشار طارق شوقي إلى أن وزارة التربیة والتعلیم بدأت اعتبارًا من یولیو 2018 في تبني استراتيجية واضحة لإصلاح وتحويل وتطوير التعلیم الفني، حيث تم بناء ھذه الاستراتيجية على خمس ركائز تتمثل في تحسین الجودة عن طریق إنشاء ھیئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعلیم الفني والتقني والتدریب المھني.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك عددًا من نماذج المدارس الفنية التي تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تدريب الطلاب بها بمختلف الأقسام، والتي من بينها مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

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