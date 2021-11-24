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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين في قضية رشوة..وبرلماني: الفساد أفه تواجه مؤسسات الدول

رشوه
رشوه

قال النائب محمد صلاح هميلة عضو مجلس النواب ، إن الفساد يعتبر أفه من الآفات التي تواجه مؤسسات الدول مؤكدا أن الفساد يحد من التنمية في الدول وبالأخص الفساد المتعلق بقضايا الرشوة .

واضاف محمد صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إن قضايا الفساد المتعلقة بالمسئولين الكبار تكون مؤثرة جدا وهذا لأن الموظفين يكونوا يعلمون أن رأى الإدارة فاسد فماذا سننتظر منهم ، لافتا إلي أن الفساد يختلف من دولة لأخري .

واوضح محمد صلاح ، إن دور هيئة الرقابة الإدارة تطور بشكل خاص في مصر وفي منظومة مكافحة الفساد بشكل عام ، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية وبالتالي فهي تتمتع بالاستقلالية .

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