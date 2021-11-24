محافظة أسوان تكشف تطورات تسكين مضاري السيول ..فيديو

قالت ميرفت السمان رئيس لجنة الإغاثة والمساعدات بديوان عام محافظة أسوان ، إن الأسر المتضررة من سيول أسوان وصل عددهم إلي 83 أسرة، مؤكدة أن محافظة أسوان تحتوي ازمه الأسر بشكل يليق بهم.

وأضافت مرفت السمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن أهالي أسوان المتضررين اليوم تم تسليمهم شققا عبارة عن غرفتين وصالة ، وتم تشطيبها بالكامل حتي الأثاث قمنا بجلبه وهذا من اجل راحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأوضحت ميرفت السمان، إن المحافظة يتوفر بها 504 وحدات سكنية ومشغول منها 108 وهذه الوحدات خاصة بالمواطنين المتضررين من السيول.

ومن جانبه تابع كريم سيمر احد الأهلي المتضررين في أسوان ، إن جميع أجهزة الحكومة لم تتأخر معنا في شيء وتسلمت وحدة سكنية كاملة التشطيب وبها كافة الفرش والأجهزة ومنزلي المتضرر سيتم بناؤه من جديد .