الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح: شتمت طليقتي.. فيديو

قال الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، إنه بعد أن ادعت تلك السيدة أنها حامل، وأنها قامت بإجراء تحليل في معمل معين، تواصلت مع المعمل باسمها وتم التأكيد أنه لا وجود لاسمها.

وأضاف الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن "السيدة عرضت علي الزواج وشتمت طليقتي".

وتابع الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، انني تواصلت معها بعد ان اكتشفت من المعمل انها ليست حامل، وأكدت لي انها قامت بالكذب وأنها ليست حاملا.

تواصلت معهم

وأشار الدجال المتهم بالزواج من سيدة الحمل في شبح، أن هناك عددا من الأطباء تواصلت معهم، واكدوا لي أنه من الصعب حدوث الحمل في أقل من شهر.