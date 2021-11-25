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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا في الخيال.. رجل يعود من الموت بثلاجة مشرحة والنهاية صادمة

رجل يعود من الموت
رجل يعود من الموت بثلاجة مشرحة

في قصة لن تراها إلا في قصص الخيال استيقظ رجل هندي داخل مشرحة مستشفى بعد ان اعلان وفاته اثر تعرضه لحادث موتوسيكل ، ولكن قدره كان محتم ليتوفى بعد هذه الواقعة بخمسة أيام.

 

وبحسب الرواية التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطاني،  عثور على سريكيش كومار ، 40 عامًا ، على قيد الحياة بأعجوبة على الرغم من قضائه ست ساعات داخل ثلاجة تجميد الجثث بعد إعلان وفاته رسميًا.

ولكن بعد هذه المعجزة ، دخل في غيبوبة بسبب اضطراب نزيف داخلي في الرأس.


أكدت عائلته الآن أنه توفي أثناء العلاج في كلية الطب Lala Lajpat Rai Memorial (LLRM) في ميروت ليلة الثلاثاء.

وفي حديثه عن وفاته ، قال الأخ ساتياناند غوتام لصحيفة تايمز أوف إنديا:" قاتل أخي من أجل حياته لكنه خسر المعركة بعد خمسة أيام . فهو كان يتمنى أن  يعيش".

 

مضيفاً “  لقد ظهرت عليه علامات الشفاء لأنه كان يستجيب كلما ننادي اسمه. كانت عناصره الحيوية طبيعية. ومع ذلك ، كان لديه جلطة في دماغه"

وتابع شقيق الضحية  "  كان كومار في حالة حرجة بعد أن صدمته دراجة في موراداباد شرقي العاصمة نيودلهي.

الخيال رجل الموت مشرحة صادمة منوعات ترفيه

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