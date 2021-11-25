أخبار البرلمان| رسوم جديدة لترخيص الشيشة والخمور.. ومشروع قانون آخر يتيح للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالات الخميس 25/نوفمبر/2021 - 12:13 ص 11/25/2021 12:13:10 AM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين: ضمان جودة التعليم.. 8 اختصاصات لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية صحة النواب توضح تفاصيل التلقيح بالجرعة الثالثة لـ كورونا حظر الأفعال المخلة للآداب وكاميرات إجبارية.. مفاجآت جديدة بمشروع قانون المنشآت السياحية تصل لـ 100 ألف جنيه.. مشروع قانون لترخيص الشيشة والخمور بالمنشآت السياحية لتشجيع المستثمرين وترخيص الشيشة.. سياحة النواب تجري حوارا مجتمعيا حول قانون المنشآت الفندقية والسياحية هؤلاء يطبق عليهم قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية رئيس طاقة النواب: رئاسة مصر لقمة الكوميسا تعزز التوجه نحو أفريقيا بعد بيع الكلية بـ20 ألف جنيه.. 6 عقوبات تنتظر عصابة المستشفيات صحة النواب تكشف الجديد في تطعيم الأطفال سن 5 سنوات ضد كورونا بعد سحب 2931 رخصة سيارة.. تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني مشروع قانون جديد يتيح للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالات طباعة شارك مجلس الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة المنشات السياحية ضد كورونا الطلاق