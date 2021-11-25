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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبورتينج لشبونة يفوز على بروسيا دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

سبورتينج لشبونة
سبورتينج لشبونة

فاز فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بيدرو جونزاليس التسجيل لـ لشبونة في الدقيقة 30، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 39

ولعب بروسيا دورتموند منقوصًا من خدمات لاعبه إيمري كان منذ الدقيقة 74 بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

النقص العددي استغله بيدر بورو ليسجل الهدف الثالث للفريق البرتغالي، مؤكدًا انتصارهم في مباراة اليوم.

وسجل مالين هدف بروسيا دورتموند الوحيد في الدقيقة 93

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد لشبونة للنقطة التاسعة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، ليقترب من التأهل لثمن النهائي، فيما توقف رصيد دورتموند عند 6 نقاط في المركز الثالث.

دوري ابطال أوروبا سبورتينج لشبونة بروسيا دورتموند دورتموند دوري الابطال دور المجموعات

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