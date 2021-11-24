أخبار الحوادث |سقوط أخطر عصابات تجارة الأعضاء البشرية.. العثور على 13 حمارًا مسلوخًا ببني سويف

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

بيشتروا الكلية بـ20 ألف ويبيعوها بـ250 .. الكشف عن أخطر عصابات تجارة الأعضاء يتزعمها 3 أطباء كبار بمستشفى بالقاهرة

"تجارة الاعضاء البشرية" جريمة يمارسها اصحاب النفوس الضعيفة من الاطباء لاستغلال الاوضاع المادية لدى بعض المواطنين والحصول على مكاسب كبيرة لأنفسهم من خلال بيع تلك الأعضاء للأثرياء .المزيد

تحرك أمني عاجل بعد العثور على 13 حمارًا مسلوخًا ببني سويف

عثر أهالي قرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، اليوم الأربعاء، علي 13 حماراً مذبوحاً ومسلوخة الجلد بجوار مصرف مغاغة في نطاق القرية. المزيد

السجن لـ 6 متهمين في أحداث شغب العدوة



قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، على 6 متهمين في قضية عنف مركز العدوة واقتحام مركز الشرطة، خلال أحداث شغب شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. المزيد

قتلها وسلم نفسه.. حكاية زوج في المنوفية خنق زوجته حتى الموت.. شاهد

سادت حالة من الحزن والدهشة بين أهالي قرية ابنهس بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب العثور علي جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها. المزيد

بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل داخل أحد الأندية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله “أحد الأشخاص” يقوم بالتعدى بالضرب بالأيدى على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية. المزيد