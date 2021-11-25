الاستعدادات للحفل الساحر لافتتاح طريق الكباش.. التفاصيل

قال الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا ، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر سيكون حدث مبهر للعالم ، مؤكدا أن موكب الاحتفالية سينطلق من معابد الكرنك في الشمال إلي معبد الأقصر في الجنوب بمسافة 3 كيلو .

واضاف محمد عبد البديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية " ، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش سترتقي بالسياحة في مصر والأقصر ، مؤكدا أن هناك أجانب مقيمين في مصر منذ شهرين من اجل مشاهدة هذا الحدث هناك من سيأتي خصيصا لمشاهدته .



واوضح محمد عبد البديع ، إن محافظة الأقصر تم تغير شكلها بالكامل استعدادا لافتتاح طريق الكباش ، لافتا إلي أن العالم غدا ينتظر حدث تاريخي .