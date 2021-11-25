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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاستعدادات للحفل الساحر لافتتاح طريق الكباش.. التفاصيل

طريق الكباش غدا
طريق الكباش غدا

قال الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا ، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر سيكون حدث مبهر للعالم ، مؤكدا أن موكب الاحتفالية سينطلق من معابد الكرنك في الشمال إلي معبد الأقصر في الجنوب بمسافة 3 كيلو .

واضاف محمد عبد البديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج  " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية " ، إن احتفالية افتتاح طريق الكباش سترتقي بالسياحة في مصر والأقصر ، مؤكدا أن هناك أجانب مقيمين في مصر منذ شهرين من اجل مشاهدة هذا الحدث هناك من سيأتي خصيصا لمشاهدته .


واوضح محمد عبد البديع ، إن محافظة الأقصر تم تغير شكلها بالكامل استعدادا لافتتاح طريق الكباش ، لافتا إلي أن العالم غدا ينتظر حدث تاريخي .

معابد الكرنك السياحة في مصر رئيس الإدارة المركزية محافظة الاقصر المصرية الأقصر آثار مصر طريق الكباش

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