دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يقلب الطاولة على سان جيرمان ويحتفظ بالصدارة

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان بهدفين لهدف، وتأهل معه إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الأولى.

وجاء الهدف الأول بعدما استلم ميسي الكرة وانطلق على الجانب الأيسر ثم أرسل تمريرة عرضية غيرت اتجاهها بعد ارتطامها بأحد المدافعين ولكن وصلت لمبابي الخاليمن الرقابة على الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء فسددها الأخير لتمر الكرة بين قدمي الحارس لداخل الشباك.



وعادل السيتي النتيجة حيث أرسل وولكر تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول جابرييل جيسوس السيطرة عليها ولكن مرت من بين قدميه لتصل لستيرلينج على القائم الثاني الذي سددها بسهولة في الشباك.

وجاء الهدف الثاني، بعدما أرسل محرز تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لبيرناردو سيلفا على القائم الثاني فهيئها بشكل رائع لجيسوس أمام المرمى فسدد الأخير الكرة على يسار نافاس داخل الشباك.

واحتفظ مانشستر سيتي بصدارة المجموعة برصيد 12 نقاط، بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان، الذي يفصله عن لايبزج صاحب المركز الثالث 4 نقاط، مع تبقي جولة واحدة من الدور الأول.