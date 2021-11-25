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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة إسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية تشمل آلاف المنازل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت إسرائيل موافقتها الأولية على بناء آلاف المنازل الجديدة في حي استيطاني جديد شمالي القدس المحتلة.

وأعطت بلدية القدس الضوء الأخضر لما وصفته بحي شرقي جديد على أراض واقعة على حدود الضفة الغربية، قرب مدينة رام الله، وفقًا لوكالة "رويترز".

والموقع، الذي كان فيه مطار في وقت من الأوقات، معروف للإسرائيليين باسم "عطروت".

وتقوم الخطة التي تتطلب مزيدا من مراحل الموافقة على بناء 3 آلاف منزل مع إضافة ستة آلاف أخرى في نهاية المطاف.

والأربعاء الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة.

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وجدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لإسرائيل، إلى التراجع عن خططها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وحث إسرائيل على "التركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي لعب دوره في دعم خطوات تحقيق السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار إلى أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين".

وأكد الاتحاد الأوروبي، "معارضته بشدة لتوسيع بناء المستوطنات"، مشيرا أنه "لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك بالقدس".
 

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