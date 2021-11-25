استشاري: توفير الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في مصر خطوة مهمة للسيطرة على الجائحة

علق الدكتور هشام الصيفي، أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا على توفير الجرعة الثالثة المعززة في مصر، قائلا: خطوة وخبر جميل وهام في مواجهة الجائحة ومحاولة السيطرة عليها



وأضاف “هشام الصيفي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أنه تم توفير الجرعة المعززة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، متابعا: الدراسات أثبتت أن الأجسام المناعية تهبط وتقل مع الوقت ولذلك من الضروري الحصول على جرعة ثالثة معززة.



وأوضح أن 60% من مواطني أمريكا حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، متابعا: أمريكا أصدرت قرار بضرورة حصول كل العاملين بالقطاع الحكومي على اللقاح أو إصدار شهادة صحيه توضح سبب عدم حصوله على اللقاح.

وفيما يخص التنوع في اللقاحات أكد على أنه أمر طبيعي وجائز.