قتلوا شخصا.. استشاري: صفحات التعارف والزواج من على الإنترنت هدفها النصب

قال وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن صفحات التعارف والزواج من على الإنترنت هدفها النصب والاحتيال، متابعا: الدراسات أكدت على أن 85% من صفحات التعارف أساسها النصب والاحتيال.



وأضاف “وليد رشاد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن معظم صفحات الزواج والبحث عن عمل هدفهم النصب والاحتيال ولذلك يجب علينا تحري الدقة عند التعامل مع مثل تلك الصفحات.

وأردف: عصابة السيدات التي تم القاء القبض عليها بتهمة قتل رجل بعد خداعه بالزواج أكبر دليل على أن معظم صفحات التعارف والزواج هدفها النصب والغش.



وأشار إلى أن 41% من الشباب يثقون بشكل كبير في مواقع التعارف والزواج ولذلك يجب علينا توخي الحذر.