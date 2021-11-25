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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 عناصر ينتمون لـ"داعش"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الأربعاء عن إحباط عملية إرهابية في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقال رسول في بيان عنه إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من احباط عملية إرهابية في هيت شمال مدينة الرمادي، وألقى القبض على 5 من عناصر داعـش، كما تم العثور على مخبأ للسلاح والعتاد".

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وأضاف أنه "افتتح أبطال الجهاز عملياتهم في محافظة الأنبار من خلال نصب كمين محكم تم العمل عليه منذ مدة، استطاع خلاله أبطالنا إلقاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لبقايا عصابات داعـش، كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية داخل قضاء هيت شمال مدينة الرمادي".

وتابع: "باشرت قوات الجهاز بعد ذلك عمليتين نوعيتين الأولى في قضاء التاجي بمحافظة بغداد، تم فيها إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لداعـش، والذي بدوره أرشد على مخبأ للأعتدة والأسلحة يضم مدفع هاون عيار 81 ملم، والثانية في محافظة كركوك والتي أطيح بها بعنصر إرهابي".

داعش العراق بغداد الإرهاب مصطفي الكاظمي كركوك محافظة كركوك الكاظمي مكافحة الارهاب

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