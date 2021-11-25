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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

900 مليون دولار خسائر.. بركان جزيرة لابالما يواصل ثورانه

صدى البلد

عرضت فضائية يورو نيوز صورا توضح استمرار بركان كمبري فييجا في جزيرة لابالما الإسبانية في الثوران حتى الساعات الأولى من الصباح.

 ووصلت تدفقات الحمم البركانية في البحر ، في ثالث عملية تدفق تصل إلى المحيط الأطلسي ما أثر بشكل كبير على جودة الهواء في الجزيرة.

يقدر علماء الاتحاد الأوروبي أن الصخور المنصهرة غطت أكثر من 1000 هكتار وألحقت أضرارًا بأكثر من 2700 مبنى.

 ووفقًا للحكومة المحلية تضرر 314 هكتارًا من المحاصيل، أكثر من نصفها عبارة عن أشجار الموز، جراء سيول الحمم البركانية المنبعثة منذ أكثر من شهرين. كما قدّرت الحكومة الخسائر الناجمة عن ثوران البركان بنحو 900 مليون دولار إلى الآن.

 

ثار بركان لا بالما، بجزر الكناري قبالة شمال غرب إفريقيا، لأول مرة منذ أكثر من تسعة أسابيع. وساعد الإجلاء الفوري لأكثر من 7000 شخص في تجنب وقوع إصابات. وثوران البركان الحالي يعد الثالث خلال قرن بعد عامي 1949 و1971.

لابالما بركان كمبري فييجا الحمم البركانية المحيط الأطلسي اخبار التوك شو

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