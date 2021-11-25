أكثر من 100 ألف وفاة بكورونا في ألمانيا والإصابات اليومية تسجل رقما قياسيا جديدا

تجاوزت الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا، اليوم الخميس حاجز المائة ألف وفاة، في حين سجلت حصيلة الإصابات اليومية على مستوى البلاد رقما قياسيا جديدا.



وأعلن المركز الألماني للسيطرة على الأمراض -وفقا لصحيفة دويتشه فيله الألمانية - تسجيل 351 وفاة إضافية إثر الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات بكوفيد-19 إلى 100 ألف و119 وفاة.



يذكر أن ألمانيا هي الدولة الخامسة في أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء فيروس كورونا حاجز المائة ألف، بعد روسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.



وفي الوقت ذاته أعلنت بيانات معهد روبرت كوخ للامراض المعدية عن 75 ألفا و961 إصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 5 ملايين و546 ألفا و915 إصابة.