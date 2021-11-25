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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قدم الكثير للنادي.. أول تعليق من وزير الرياضة على وفاة رئيس "الزمالك" السابق

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق الذي وافته المنية أمس، متقدماً بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعياً المولي عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وأكد الوزير،  أن المستشار الراحل قدم الكثير لنادي الزمالك أحد القلاع الرياضية المصرية من خلال فكره وإدارته الحكيمة لمجلس الإدارة، فضلاً عما قدمه المستشار الجليل للقضاء المصري في العديد من المناصب القضائية التي شغلها.

 

يذكر  أن المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق عمل بسلك القضاء كمستشار وتقلد منصب رئيس محكمة الجنايات، وتولى رئاسة الزمالك في الفترة من ١٩٩٢ حتي  ١٩٩٦، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام ٢٠١٠ حتى ٢٠١١.

وزير الشباب والرياض جلال ابراهيم أشرف صبحي نادي الزمالك المستشار جلال إبراهيم

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