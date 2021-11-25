وزيرا الطيران والبيئة يصلان الأقصر للمشاركة فى افتتاح طريق الكباش

وصل مطار الأقصر الدولى صباح اليوم الخميس، وزير الطيران المدنى محمد منار ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حيث كان فى استقبالهم المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، وذلك لحضور حفل افتتاح طريق الكباش الاثري بعاصمة السياحة العالمية الأقصر.

الجدير بالذكر بان أعطى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى توجيهاته لجميع فرق العمل الذى تم تكوينها من ادارات العلاقات العامة والعمليات والمحطة والخدمات الارضية وغيرها بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لجميع الوفود المشاركة فى هذا الحدث العالمى .



كما وجه بضروة التأكد من جميع الإجراءات الأمنية والتأمينية المتبعة بمداخل ومخارج وصالات المطار فضلاً عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بالمطار ومحافظة الأقصر وتقديم التيسيرات للوفود وحسن الضيافة مع الإلتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة.

كما أكد وزير الطيران أن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها خروج هذا الحدث التاريخى الذى يضع مدينة الأقصر على أعتاب عصر جديد من الترويج السياحي بالصورة اللائقة بمصر ومدينة الأقصر، التي تمتلك أهم اثار العالم بعد ان أصبحت متحفاً مفتوحاً أمام الجميع.