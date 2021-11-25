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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اغتصبها بعد قتلها.. التفاصيل الكاملة لمقتل طفلة علي يد سائق توك توك بالبحيرة

صورة المتهم و المجني
صورة المتهم و المجني عليها

أمرت النيابة العامة بكوم حمادة في البحيرة، بحبس المتهم بقتل وهتك عرض طفلة بقرية  كفر سلامون 4 أيام علي أن يراعى التجديد له فى الميعاد القانونى.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة طفلة داخل شوال ملقاة خلف أحد المنازل بقرية كفر سلامون التابعة لمركز كوم حمادة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد جيران المجني عليها حيث قتلها ثم هتك عرضها ووضعها فى شوال.

 

بداية الواقعة 

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بوصول بلاغ من والد الطفلة رضوى على محمد زايد 9 سنوات، بتغيب ابنته عن المنزل.

 

كشف غموض الواقعة 

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية، وتمكن ضباط المباحث من كشف غموض اختفاء الطفلة وتبين أنه تم استدراجها من خلال جارها سائق توك توك إلي سطح منزله للاعتداء عليها وأثناء محاولتها الهروب كتم أنفاسها حتى لقت مصرعها ثم اعتدى عليها جنسياً ووضعها داخل شوال، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة جريمة قتل كوم حمادة النيابة العامة محافظة البحيرة

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