قرينة الرئيس: مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وحماية حقوقها

قالت السيدة الاولي انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إنه في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ نمضى معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق

وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة رئيس الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة؛ نمضى معا للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وانتقاص الحقوق.

إن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، فجمهوريتنا الجديدة عمادها المساواة بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في بناء هذا الوطن.