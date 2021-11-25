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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان: انتخابات اتحاد الطلاب بـ7 كليات فقط وتم حسم نتائج 14 بالتزكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان اليوم، الخميس، الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بعدما تم أمس، الأربعاء، إعلان الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2021-2022 بإجمالي 821 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 421 طالبا و400 طالبة بمختلف كليات الجامعة. 

ومن المقرر أن تتم الانتخابات صباح الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 لتتم جولة الإعادة الاثنين 29 نوفمبر استعدادا لتنصيب اتحاد الطلاب نهاية الأسبوع القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية. 

وجاءت اعداد المرشحين للانتخابات بلجان الاتحاد الطلابى بالكليات كالاتى : 

تتكون لجنة الأسر من 55 طالبا و65 طالبة، ولجنة الفنى 53 طالبا و78 طالبة، والرياضى 84 طالبا و26 طالبة، والثقافى 53 طالبا و69 طالبة، والجوالة 60 طالبا و39 طالبة، والاجتماعي 65 طالبا و61 طالبة، والعلمي 51 طالبا و62 طالبة. 

وصرحت ادارة الاتحادات الطلابية بالجامعة بأن الجامعة تستعد لاجراء الانتخابات بـ 7 كليات فقط بعدما تم حسم نتيجة 14 كلية عن طريق التزكية لعدم وجود مرشحين كافين للتنافس بالانتخابات . 

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جامعة حلوان: 14 كلية دون انتخابات اتحاد الطلاب.. وحسمها بالتزكية

و تمشل الكليات التى بها انتخابات الاتى : 

 كلية الفنون الجميلة 71، التجارة وإدارة الأعمال 55، الآداب 32، الطب 33، هندسة حلوان 56، هندسة المطرية 69، التربية الفنية 50.

حيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

 

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022  من الدكتور حسام  رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتور إمام صلاح إمام، وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، عضو هيئة تدريس، والأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب عضوًا، والطالبة دنيا منتصر محمد، الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج، الطالب بكلية التمريض عضوًا.

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