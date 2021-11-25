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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تكافؤ الفرص" بشمال سيناء تبدأ حملة مناهضة العنف ضد المرأة بماراثون للجري

ماراثون للجري في
ماراثون للجري في مدينة العريش

بدأت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء اليوم حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بماراثون للجرى وسباق الدراجات بمشاركة مديريتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم في الماراثون عن طريق مراكز الشباب والمدارس إلى جانب الجامعات .


انطلق الماراثون من المدينة الشبابية الدولية بالعريش وانتهى بديوان عام المحافظة، حيث كان في استقبال المشاركين الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة وحنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة وأعضاء الوحدة .. الى جانب النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات .


وأكد المحافظ على أهمية اشتراك المحافظة في هذه الحملة التى انطلقت اليوم على مستوى جميع محافظات الجمهورية نظرا لأهميتها .

مشيرا الى اهتمام كافة أجهزة الدولة وحرص القيادة السياسية على حمايتها من العنف نظرا لدورها الحيوى والفاعل في المجتمع وتنشئة الجيل الجديد على الولاء والانتماء للوطن وخدمه المجتمع ، وكذا تنشئته على احترام المرأة وحمايتها من أى عنف .


وأشار المحافظ الى ضرورة التركيز على العنف ضد المرأة بصفة عامة ولا للتنمر بصفة خاصة .. الى جانب منع ختان الاناث والزواج المبكر واتاحة الفرصة أمام الفتاة للتعليم ، نشر التوعية في مختلف مجالس المدن ومديريات الخدمات ومنظمات المجتمع المدنى وفى المدارس والجامعات ومراكز الشباب .


من جانبها.. قالت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة أن مبادرة الـ16 يوما تنظمها الوحدة تحت عنوان : " معًا ضد العنف " ، ويتم تنفيذها خلال الفترة من اليوم 25 نوفمبر الجارى وحتى 10 ديسمبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبإشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة .. مشيرة الى أنها المتعارف عليها دوليًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، والتى تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة .

 

ندوات توعوية
وأوضحت رئيس الوحدة ،أنه منذ إنشاء الوحدة في نهاية عام 2018 تقوم الوحدة بإطلاق هذه المبادرة سنويًا من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن بالتعاون مع الجهات الشريكة ، وهى : المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للأمومة والطفولة ، والمجلس القومى للأمومة والطفولة .. علاوة على : جامعة العريش ومديريات : التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والإعلام وإذاعة شمال سيناء الإقليمية .. حيث يتم اعتبارا من غد تنظيم ندوات توعوية بمجالس المدن والمصالح الحكومية والمدارس والأندية ومراكز الشباب ومجمع الإعلام بالعريش والمديريات الخدمية تستمر طوال فترة الحملة .. مع الاستعانة بالمشايخ من الأوقاف والأزهر والأطباء من الصحة ، وذلك للتعريف بالعنف ضد المرأة وأشكاله والعمل على وقايتها منه ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التى تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما .
ومن جانبه .. أكد سالم العكش على تضامن النواب مع المحافظ ووحدة تكافؤ الفرص مع الحملة ودعمها لمنع العنق ضد المرأة ابتداء من الأسرة السيناوية .
وأشارت الدكتورة سهام جبريل عضو الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات بالمجلس الى سعى المجلس مع كافة الجهات لمنع العنف ضد المرأة .. مشيرة الى أن الحملة يتبناها المجلس في كافة الفروع على مستوى المحافظات والعمل على دعمها في كافة المجالات .
 

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