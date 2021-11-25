بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة الكونغو

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة نادي مانياما في إطار كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مانياما بطل الكونغو عصر الأحد المقبل باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية.

وخاض بيراميدز تدريبه الأخير صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد حتى الوصول إلى كينشاسا.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي