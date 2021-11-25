أحمد الدريني: أفلام الجاسوسية تعزز الانتماء في نفوس المواطنين

قدم أحمد الدريني، سينما الجواسيس، في حلقة من برنامج “عن قرب”.



وقال أحمد الدريني إن سينما الجواسيس تصنع آثرا كبير في نفوس المشاهدين، وتتصدر شباك التذاكر منذ عقود.



وأوضح أن سينما الجواسيس تشكل وجدان الشعوب وتروي رواية الدولة عن ما حدث داخلها، متابعا: أفلام الجاسوسية تعزز الانتماء في نفوس المواطنين أو نفوس العملاء المحتملين.

وأشار هاني أبو أسعد المخرج العالمي، أن الأفلام الجاسوسية تعتمد في أساسها على الدراما، متابعا: الأفلام الجاسوسية مبنية على أسس دراميه أغريقية.



ووفقا للفيلم، بقوام رياضي ممشوق ووسامة بادية يتحدث على نحو أسر، وفجأة يقفز هنا وهناك، وينقذ هذا ويصيب برصاصته ذاك، يتعلق بمروحية طائرة وضغط زرا يفجر به عن بعد، ثم يعدل وضعية رباط عنقه، مع حسناء تنتظره على ناصية الطريق، فهكذا يبدو معظم الجواسيس فى سينما الاستخبارات.

وبمجرد سماع موسيقي جيمس بوند الشهيرة، يلح على أذهاننا بصورهم، من شون كونري إلى دانييل كرييت، هؤلاء الذين تناوبوا على تمثيل الجواسيس الإيطالي الأشهر جيمس بوند.