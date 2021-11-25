بعد اقتناص بطولة آسيا.. أول تعليق لـ جارديم مدرب الهلال السعودي

أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن سعادته بقيادة الزعيم للتتويج بدوري أبطال آسيا، على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.

وتوج الهلال السعودي بطلا لـ دوري أبطال آسيا أول أمس الثلاثاء، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي.

وقال جارديم في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بقيادة الهلال للفوز بلقب دوري ابطال آسيا، أتيت إلى هنا من أجل تحقيق البطولات، وسنبدأ التركيز على مواجهة أبها، في مسابقة الدوري".

وتابع جارديم: "الهلال استحق التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لقد نجحنا في تسجيل 9 أهداف، في آخر 4 مواجهات، في البطولة".

وواصل جارديم: "هدفنا في الفترة القادمة تأهيل الفريق لتحقيق الفوز في مباراة أبها، وأشكر جماهير الهلال على دعمهم لنا خلال الفترة المقبلة، وأتمنى دعمهم خلال اللقاء القادم".

جارديم يفك النحس:

في سياق متصل، فاز جارديم بأول نهائي في تاريخه، بعد قيادة الهلال للفوز على بوهانج ستيلزر الكوري.

وخسر البرتغالي ليوناردو جارديم عندما كان مديرا فنيا لفريق موناكو الفرنسي 4 ألقاب جاءت على النحو التالي:

كأس الرابطة الفرنسية عام 2016

كأس السوبر الفرنسي عام 2017

كأس الرابطة الفرنسية عام 2018

كأس السوبر الفرنسي عام 2018