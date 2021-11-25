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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب ..مها الصغير تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

مها الصغير
مها الصغير

نشرت الإعلامية مها الصغير صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت مها الصغير في الصورة بمكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

 

إطلالة مها الصغير في مهرجان الجونة 

 

وظهرت مها الصغير وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم مميز وبأكمام طويلة وبفتحة من منطقة الرجل، وقامت باختيار حقيبة باللون الأبيض وحذاء باللون الفضي .


وقامت مها الصغير برفع شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان تسريحة مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي.

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