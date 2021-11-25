عاجل
التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة للمشاركة بمعرض فوود أفريكا.. ديسمبر المقبل مذكرة تفاهم بشأن تجارة الغاز المسال وأنشطة البحث والاستكشاف بين مصر واليونان بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو لمواجهة مانياما في الكونفدرالية افتتاح طريق الكباش.. ونواب: حدث عالمي يليق بعظمة وتاريخ مصر .. ويؤكدون: سيضعها في مصاف دول العالم الجاذبة للسياحة نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمل فني جديد يجمع بين هاني عادل و عمر كمال..فيديو

هاني عادل و عمر كمال
هاني عادل و عمر كمال

نشر الفنان عمر كمال فيديو جديد برفقة هاني عادل، وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “انستجرام ”. 

 

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يتدرب علي أغنية جديدة، وعلق قائلا:" عمر كمال وهانى عادل".

 

وقال الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات، في تصريح سابق إن الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قيمة فنية حقيقية، مضيفا أن الجميع يعتز بالفنان هاني شاكر.


وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، أنه لكي يتم تنظيم موضوع أغاني المهرجانات لابد من تحقيق رقابة على مطربي المهرجانات وكلمات الأغاني .


وتابع الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات، أن الراب ظهر بقوة حاليا، مضيفا :"لو اشتغلت تحت مظلة النقابة بشكل رسمي هذا الأمر سيكون حاجزا امام تقديم أعمال بها كلمات خارجة او غير مناسبة".


وأكمل عمر كمال، أن المهرجانات لابد أن تكون تحت مظلة النقابة بشكل رسمي ونضع ضوابط على الكلمات أيضا.
 

فيما رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، قائلا :" ليس لدينا في النقابة شعبة مهرجانات ولا اعتقد أن هذا النوع ينفع يتعمل له شعبة في النقابة، والنقابة فيها مستوى".


وتابع: في النقابة شعبة للغناء الشعبي، هذا ليس فن والفن تقديم كلمات جيدة وفن راقي، مؤكدا :"ما ينفعش أجيب حد مش بيعرف يعمل أي حاجة ويغني ويقول أي كلام".

على مسئوليتي هاني شاكر التواصل الاجتماعي مطرب المهرجانات اغاني المهرجانات عمل فني المهرجانات انستجرام برنامج الفنان عمر كمال مهرجان إعلامي الاجتماع الاعلام تحقيق مطرب الإعلامي أحمد موسى الفنان هاني شاكر

ترشيحاتنا

أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

بقيادة الوادي وحمدي.. تشكيل هجومى لـ سموحة قبل مواجهة الأهلي

وزير البترول ونظيره اليوناني يوقعان اتفاقا لتجارة ونقل الغاز الطبيعي وربط شبكات البلدين

«أسواني.. أنا مش أي حد».. «حياة كريمة» تطرح أغنية جديدة لأهالي النوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

المزيد

ساحة رأي

هويد دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ