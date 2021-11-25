الرئيس البولندي يحذر من الوضع في أوروبا بسبب تطورات الحدود مع بيلاروسيا

حذر الرئيس البولندي، أندريه دودا، من أن الوضع في أوروبا أصبح "خطيرا" بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا، في إشارة إلى هجمات على حدود بلاده من المهاجرين.



وقال دودا، في مؤتمر صحفي اليوم مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم /الخميس/ إن "الوضع في أوروبا اليوم خطر بسبب التطورات على الحدود جراء تصرفات بيلاروسيا ودعم روسيا لها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية /بي إيه بي/.



وأضاف الرئيس البولندي أن " الهجمات على حدودنا وضد قواتنا شنها العديد من المهاجرين في الليل وهي أحداث خطيرة".