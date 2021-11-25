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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل يتصدر اهتمامات الجمعية العمومية للأهلي قبل انتخابات الغد

صدى البلد

تصدر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي دائرة إهتمامات أعضاء الجمعية العمومية للقلعة الحمراء لإعادة إنتخابة من جديد كعضو مجلس إدارة فوق السن ضمن قائمة محمود الخطيب في الإنتخابات التي تجري غداً بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

ويحظي طارق قنديل بتأييد كبير داخل الجمعية العمومية في ظل ما قدمه ضمن مجلس الإدارة المنتهية ولايته وترأسه للجنة شئون العضوية بجانب سفره الدائم مع فريق الكرة خاصة في بطولتي دوري أبطال افريقيا التاسعة والعاشرة .

وقال طارق قنديل في تصريحات خاصة إن هدفه هو خدمة النادي الأهلي من أي منصب خاصة أنه تربي بين جدرانه ، وأضاف:" تواجدي ضمن قائمة الخطيب شرف كبير دون شك ونسعي لمواصلة الإنجازات التي قمنا بها في السنوات الماضية ".

وأوضح:" لا أجد من الكلمات ما اٌقوله تجاه الحفاوة التي ألقاها من قبل أعضاء النادي طوال الساعات الماضية ..هذا هو دورنا ..خدمة الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية وجماهيره".

وكانت إدارة الأهلي قد وجهت الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية غدا لإنتخاب مجلس إدارة جديد ومناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق علي محضر إجتماع مجلس الإدارة والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 20 يونيو الماضي عن الفترة من 1 يوليو 2020 الي 30 يونيو 2021 وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، بجانب

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المُنتهية في 30ـ6ـ2021 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي المقبل 2021 ـ2022 ، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

طارق قنديل أعضاء الجمعية العمومية محمود الخطيب النادي الأهلي الحساب الختامي

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