لجنة شئون الدفاع الإماراتي تبحث تعزيز التعاون مع وفد برلماني ايرلندي

بحث لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي برئاسة ناصر محمد اليماحي، اليوم الخميس مع اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب في ايرلندا برئاسة تشارلي فلاناجان، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات.



وذكر وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب أعضاء لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بالوفد الايرلندي، مؤكدين أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وذلك بهدف تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

